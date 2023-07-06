Кировских школьников можно перевести в 10 класс с помощью портала Госуслуг

Необходимо заполнить заявление и отправить его в школу, а после принести оригиналы документов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Кировской области уже начали прием в 10 класс, и для зачисления необходимо подать заявление. Как отметили в областном правительстве, это обязательная процедура, даже если ребенок остается в той же школе, где и учится. Сделать это может как сам школьник, если он старше 14 лет, так и его родители.

Для подачи заявления нужно заполнить его (по этой ссылке) и отправить, а затем принести оригиналы документов в школу. Их перечень появится после заполнения заявления. В течение пяти рабочих дней школа издаст акт о зачислении. Уведомление об этом придет в личный кабинет.

Отметим, что подать заявление можно и другими способами - лично либо через Почту России.