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НовостиОбщество6 июля 2023 7:37

6 июля в Кирове пройдут отключения воды

Без ресурса останутся жители Лянгасово, села Русское и Чистых Прудов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В некоторых домах ресурса не будет с утра до ночи.

В некоторых домах ресурса не будет с утра до ночи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6 июля жители Кирова останутся без воды. МУП «Водоканал» предупреждает об отключениях по причине ремонтных работ на сетях.

Параметры подачи холодного водоснабжения изменят по следующим адресам:

Ленинский район, Лянгасово с 09.00 до 23.00

- Комсомольская, 63, 65, 67, 69;

- Молодежный проезд, 1, 3, 5, 18;

- Гражданская, 1-40 (кроме 18, 20, 22);

- Ленина, 19, 20, 21, 22, 23;

- Спортивная, 14;

- Кошевого, 51;

- Октябрьская, 55, 56, 57;

- Лесная, 8, 8/А, 9, 10, 12;

- Сосновая, 1, 3;

- Целинная, 14;

- Горького, 25, 27, 27/А;

- Мирная;

- Матросова, 28, 29, 33;

- Горького, 29;

- Гражданская, 27.

Октябрьский район, село Русское с 09.00 до 16.00

- Литвинова;

- Юбилейная, 6, 7;

- Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/А, 16.

Ленинский район с 08.30 до 15.00

- Чапаева, 2, 4. Ленинский район, поселок Чистые Пруды с 08.00 до 11.00 (из-за отключения электричества)

- Южная;

- Русянка;

- Вятская;

- переулок Дубравы;

- переулок Рубцова;

- Северная.

Место подвоза воды горожане могут посмотреть здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.