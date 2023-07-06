6 июля в Кирове пройдут отключения воды

В некоторых домах ресурса не будет с утра до ночи.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
6 июля жители Кирова останутся без воды. МУП «Водоканал» предупреждает об отключениях по причине ремонтных работ на сетях.
Параметры подачи холодного водоснабжения изменят по следующим адресам:
Ленинский район, Лянгасово с 09.00 до 23.00
- Комсомольская, 63, 65, 67, 69;
- Молодежный проезд, 1, 3, 5, 18;
- Гражданская, 1-40 (кроме 18, 20, 22);
- Ленина, 19, 20, 21, 22, 23;
- Спортивная, 14;
- Кошевого, 51;
- Октябрьская, 55, 56, 57;
- Лесная, 8, 8/А, 9, 10, 12;
- Сосновая, 1, 3;
- Целинная, 14;
- Горького, 25, 27, 27/А;
- Мирная;
- Матросова, 28, 29, 33;
- Горького, 29;
- Гражданская, 27.
Октябрьский район, село Русское с 09.00 до 16.00
- Литвинова;
- Юбилейная, 6, 7;
- Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/А, 16.
Ленинский район с 08.30 до 15.00
- Чапаева, 2, 4. Ленинский район, поселок Чистые Пруды с 08.00 до 11.00 (из-за отключения электричества)
- Южная;
- Русянка;
- Вятская;
- переулок Дубравы;
- переулок Рубцова;
- Северная.
Место подвоза воды горожане могут посмотреть здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.