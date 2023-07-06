Еще 5 улиц в Кирове готовят к приемке после ремонта

Дороги ремонтируют во всех районах города. Фото: киров.рф

32 участка улично-дорожной сети Кирова ремонтируют по нацпроекту БКД.

Сейчас к приемке после работ готовят еще пять объектов. Это проезд Свердлова, улицы Чистопрудненская, Юбилейная, Западная и Островского, - сообщают в мэрии со ссылкой на «Гордормостстрой».

Сейчас бригады делают съезды с улиц Жигаловской, Грина и Конституции, а также обустраивают обочины на дорогах Нововятска и Радужного. Вскоре будут ремонтировать участки улиц Воровского и Яблочной, а также дороги, ведущей из Кирова к селу Русскому.

9 дорог уже приняты в эксплуатацию после ремонта по БКД.