Мусорный полигон рекультивируют в Уржумском районе

Работы оплатят из казны региона. Фото: киров.рф

Еще один полигон твердых бытовых отходов (ТБО) рекультивируют в Кировской области. Объект расположен в Уржумском районе.

Работы запланированы на 2024 год, их оплатят из региональной казны. А пока местные чиновники принимают замечания и предложения по проекту рекультивации. Уже после общественных слушаний состоится госэкспертиза.

Сейчас по федеральному проекту «Чистая страна» в регионе рекультивируют четыре свалки в границах городов - объекты в Омутнинске, Малмыже и Кирове. Работы еще на двух свалках - в Слободском и Вахрушах - завершены. Об этом сообщает правительство Кировской области.