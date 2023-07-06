В июне кировские поисковики «Лиза Алерт» разыскали 36 пропавших жителей

В июне нашлись живыми 33 человека. Фото: lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» в Кировской области подвели итоги работы за первый месяц лета. Так, в июне волонтеры приняли 47 заявок о без вести пропавших жителях.

В результате нашлись живыми 33 человека. Еще три жителя погибли. По-прежнему продолжаются поиски четырех без вести пропавших. Семь заявок также обозначены грифом «другое».

Напомним, что кировчан просят проинформировать детей о простых правилах поведениях на улице. Подробные рекомендации можно найти здесь.