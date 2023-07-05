На приговор Шульгину подали кассационную жалобу

Суд принимает возражения до 12 июля
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ленинский районный суд поступила кассационная жалоба. Ее подал защитник экс-чиновников Шульгина и Ишутинова. Это уже седьмая жалоба в деле бывших главы администрации и начальника УДПИ, - пишут «Бизнес Новости».
Суд принял жалобу к рассмотрению, возражения принимаются до 12 июля.
Напомним, ранее бывшие чиновники пытались обжаловать приговоры: наказание Ишутинову просили смягчить, а Шульгину - отменить. Однако судебная коллегия тогда отклонила апелляции.
Илью Шульгина и Виктора Ишутинова судили за приемку дорожных фото- и видеокамер, не соответствовавших требованиям технического задания.