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НовостиОбщество5 июля 2023 11:12

На приговор Шульгину подали кассационную жалобу

Это уже седьмая жалоба в деле
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Суд принимает возражения до 12 июля

Суд принимает возражения до 12 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинский районный суд поступила кассационная жалоба. Ее подал защитник экс-чиновников Шульгина и Ишутинова. Это уже седьмая жалоба в деле бывших главы администрации и начальника УДПИ, - пишут «Бизнес Новости».

Суд принял жалобу к рассмотрению, возражения принимаются до 12 июля.

Напомним, ранее бывшие чиновники пытались обжаловать приговоры: наказание Ишутинову просили смягчить, а Шульгину - отменить. Однако судебная коллегия тогда отклонила апелляции.

Илью Шульгина и Виктора Ишутинова судили за приемку дорожных фото- и видеокамер, не соответствовавших требованиям технического задания.