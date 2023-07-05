Кировчане украли из поездов телевизор и мобильник

Оба преступления транспортная полиция раскрыла по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях транспортные полицейские раскрыли две кражи имущества.

Житель Оричевского района сообщил в органы о пропаже телефона. Мужчина сказал, что мог оставить мобильник в вагоне электрички «Киров - Шабалино». Как в итоге выяснили сотрудники Кировского ЛО МВД на транспорте, телефон украл 65-летний местный житель. Он увидел гаджет, выходя из вагона. Сим-карту выкинул, сам мобильник выключил. Сумма ущерба - 5 тысяч рублей.

Еще одна кража зафиксирована в поезде «Москва - Новый Уренгой». 63-летняя пассажирка сообщила о пропаже телевизора: она перевозила технику на багажной полке. Пропажу заметила уже утром. По горячим следам полицейские задержали 49-летнего пассажира того же вагона, который забрал телевизор, пока пенсионерка спала.

И в том, и в другом случае заведены дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».