Библиотеку имени Грина в Кирове ждет ремонт

Уже выдано разрешение на работы по сохранению объекта. Фото: vk.com/public178853866

4 июля управление госохраны объектов культурного наследия Кировской области выдало разрешение на работы по сохранению «Здания, где 5-8 января 1918 года проходил 1-й вятский губернский съезд Советов». Сейчас в этом доме расположена «Гриновка» - крупнейшая детская библиотека региона.

В текущем году проведут научно-исследовательские и изыскательные работы, чтобы в дальнейшем можно было разработать проектную документацию ремонта.

Как мы сообщали ранее, компания из Питера за 5 миллионов рублей выяснит причину протечки кровли, обследует кладку и штукатурку, создаст эскизный и основной проекты ремонта здания.