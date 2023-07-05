В Кирове будут применять грузовой эвакуатор и «Паркон»

Сегодня авто эвакуировали с улицы Попова. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

Кировчане жалуются на грузовые авто, припаркованные вдоль проезжих частей.

- Абсолютно солидарен с жителями, - пишет в своем телеграм-канале глава администрации Вячеслав Симаков. - Транспорт вдоль дорог затрудняет движение и осложняет работу коммунальных служб, уборку улично-дорожной сети. Начинаем усиливаться в этом направлении совместно с ГИБДД.

В ночь на среду, 5 июля, проверили улицу Попова: некоторые машины, припаркованные вдоль дороги, стоят тут месяцами.

- Для профилактики нарушений будем чаще использовать эвакуаторы, применять грузовой эвакуатор и комплекс «Паркон», - заключает Симаков.