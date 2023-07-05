96 семей приемных семей для пенсионеров насчитали в Кировской области

Больше всего таких семей живет в Малмыжском, Санчурском, Кильмезском районах и округах. www.socialkirov.ru

В Кировской области есть 96 приемных семей для пожилых людей.

К каждой такой семье предъявляют ряд требований, а подопечными могут быть одинокие пожилые граждане и инвалиды. При этом становиться приемными могут только дееспособные кировчане. А помощниками в приемных семьях - только люди 18-68 лет с собственным жильем и без ограничений по здоровью. Больше двух человек в такую семью принимать нельзя, - сообщают в региональном правительстве.

Одна из приемных семей живет в Подосиновце: местная жительницам ухаживает за своей 93-летней приятельницей, после смерти мужа переехавшей сюда из Перми. Женщины вместе ведут хозяйство, гуляют и смотрят кино.

Больше всего таких приемных семей живет в Малмыжском, Санчурском, Кильмезском районах и округах.