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НовостиОбщество5 июля 2023 7:19

96 семей приемных семей для пенсионеров насчитали в Кировской области

В каждой такой семье может быть не более 2 подопечных
Петр МАКСИМОВ
Больше всего таких семей живет в Малмыжском, Санчурском, Кильмезском районах и округах. www.socialkirov.ru

Больше всего таких семей живет в Малмыжском, Санчурском, Кильмезском районах и округах. www.socialkirov.ru

В Кировской области есть 96 приемных семей для пожилых людей.

К каждой такой семье предъявляют ряд требований, а подопечными могут быть одинокие пожилые граждане и инвалиды. При этом становиться приемными могут только дееспособные кировчане. А помощниками в приемных семьях - только люди 18-68 лет с собственным жильем и без ограничений по здоровью. Больше двух человек в такую семью принимать нельзя, - сообщают в региональном правительстве.

Одна из приемных семей живет в Подосиновце: местная жительницам ухаживает за своей 93-летней приятельницей, после смерти мужа переехавшей сюда из Перми. Женщины вместе ведут хозяйство, гуляют и смотрят кино.

Больше всего таких приемных семей живет в Малмыжском, Санчурском, Кильмезском районах и округах.