24% кировчан опасаются нейросетей

Немалая часть опрошенных считает, что нейросеть рано или поздно может выйти из-под контроля человека Фото: Shutterstock

80% жителей Кировской области испытывают интерес к нейросетям, но при этом практически каждый четвертый (24%) тревожится из-за развития этих технологий. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы HeadHunter (hh.ru).

Откровенный страх нейросети вызывают у 5% кировчан, а 4% жителей региона злят новости об их новинках. При этом немалая часть опрошенных считает, что нейросеть рано или поздно может выйти из-под контроля человека.

Причины негативного отношения к нейросетям таковы:

- технология может стать инструментом мошенников;

- искусственный интеллект может лишить людей рабочих мест и профессий;

- из-за нейросетей люди становятся более ленивыми.

При этом треть респондентов говорит, что уже сейчас использует нейросети для работы и решения профессиональных задач.