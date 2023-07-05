24% кировчан опасаются нейросетей

Немалая часть опрошенных считает, что нейросеть рано или поздно может выйти из-под контроля человека
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80% жителей Кировской области испытывают интерес к нейросетям, но при этом практически каждый четвертый (24%) тревожится из-за развития этих технологий. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы HeadHunter (hh.ru).
Откровенный страх нейросети вызывают у 5% кировчан, а 4% жителей региона злят новости об их новинках. При этом немалая часть опрошенных считает, что нейросеть рано или поздно может выйти из-под контроля человека.
Причины негативного отношения к нейросетям таковы:
- технология может стать инструментом мошенников;
- искусственный интеллект может лишить людей рабочих мест и профессий;
- из-за нейросетей люди становятся более ленивыми.
При этом треть респондентов говорит, что уже сейчас использует нейросети для работы и решения профессиональных задач.