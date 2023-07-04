В Кирове семилетняя девочка выпала из окна

Ребенка доставили в больницу, ей оказывают помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нововятске из окна выпала семилетняя девочка. Подробности сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел сегодня днем, 4 июля. По данным ведомства, семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Как стало известно, она оперлась на москитную сетку. Та не выдержала, и ребенок полетел вниз. Сейчас пострадавшую увезли в больницу и оказывают ей необходимую помощь.

Полиция проводит проверку по данному факту. Областной Следственный комитет также подключился к ситуации.

Кировчан настоятельно просят не оставлять без присмотра детей и не допускать их к окнам. Не надейтесь на москитную сетку - она не выдерживает и веса кошки, не говоря уже о ребенке.