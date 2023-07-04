В Кировской области ищут алиментщика, задолжавшего сыну более 800 тысяч рублей

Мужчина скрывается от уплаты алиментов на содержание ребенка. Фото: ГУФССП Кировской области

В Кировской области разыскивают злостного неплательщика алиментов. Подробности сообщили в региональном ГУФССП.

Разыскиваемый - 33-летний Михаил Геннадьевич Кардашин (02.05.1990 г.р.), уроженец села Закаринье Слободского района. Известно, что у него есть 12-летний сын, и платить алименты на его содержание мужчина не спешит. На данный момент сумма долга составляет более 800 тысяч рублей.

В ведомстве сообщают, что Михаил, предположительно, живет на съемной квартире в Кирове. Может работать на пилораме - как в районах области, так и в ее центре.

Жителей области просят посодействовать в поисках. Если вам что-либо известно о местонахождении должника, сообщите об этом по телефонам: 8-912-820-41-50, 8(8332) 48-99-05.