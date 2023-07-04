В Кирове родителей оштрафовали за оставление детей в опасности

Общая сумма штрафов составила 5,3 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщает горадминистрация, на нем рассмотрели 18 дел жителей Первомайского района.

11 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Так, одну мать оштрафовали за то, что она оставила двух своих детей, трехлетку и пятилетку, под присмотром постороннего человека. В КДН рассказали, что факт вскрылся во время рейда сотрудников органов профилактики. В квартире оказались антисанитарные условия, в связи с чем детей решили забрать и перевести в социально-реабилитационный центр.

Другого родителя оштрафовали за оставление сына без присмотра. В квартире находился только тяжелобольной дедушка мальчика. Ребенок влез на подоконник квартиры на 6 этаже, открыл створку и стоял на краю открытого окна. Прохожие обратились в полицию.

Еще троих родителей оштрафовали за их детей, которые находились в общественном месте пьяными. На одного подростка хотели завести уголовное дело за кражу самоката, но в возбуждении производства отказали: он еще не достиг возраста ответственности.

Всего оштрафовали 12 нарушителей на общую сумму 5,3 тысячи рублей.