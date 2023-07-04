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НовостиОбщество4 июля 2023 13:19

В Кирове семьи участников СВО получат твердое топливо

Заявки на получение помощи будут принимать теруправления
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Твердое топливо доставляется семьям в течение двух месяцев.

Твердое топливо доставляется семьям в течение двух месяцев.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщили в горадминистрации, заявления по обеспечению и доставке топлива будут принимать теруправления. К членам семьи участника СВО относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети, зарегистрированные по месту жительства или пребывания участника специальной военной операции, а также родитель участника СВО.

Для получения помощи нужно предоставить копии следующих документов:

- паспорта члена семьи;

- документа, подтверждающего статус участника СВО;

- документа, подтверждающего родство члена семьи и участника СВО: свидетельство о рождении (усыновлении) или о браке, либо иного;

- документа регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, подтверждающего факт проживания члена семьи на территории города Кирова.

Подать заявку можно в теруправление района. Ее рассмотрят в течение 10 дней со дня регистрации. Твердое топливо доставляется по указанному адресу в течение двух месяцев.