В Кирове семьи участников СВО получат твердое топливо

Твердое топливо доставляется семьям в течение двух месяцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщили в горадминистрации, заявления по обеспечению и доставке топлива будут принимать теруправления. К членам семьи участника СВО относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети, зарегистрированные по месту жительства или пребывания участника специальной военной операции, а также родитель участника СВО.

Для получения помощи нужно предоставить копии следующих документов:

- паспорта члена семьи;

- документа, подтверждающего статус участника СВО;

- документа, подтверждающего родство члена семьи и участника СВО: свидетельство о рождении (усыновлении) или о браке, либо иного;

- документа регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, подтверждающего факт проживания члена семьи на территории города Кирова.

Подать заявку можно в теруправление района. Ее рассмотрят в течение 10 дней со дня регистрации. Твердое топливо доставляется по указанному адресу в течение двух месяцев.