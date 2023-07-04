Девять культурных проектов Кировской области получат президентские гранты

На грантовые средства откроют гончарную студию, творческую лабораторию, проведут конкурсы и выставки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идеи стали победителями второго основного конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив по предоставлению грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Как рассказали в областном правительстве, общая сумма выделенных средств составит более 13,7 миллиона рублей.

Так, в числе победителей оказалась выставка, посвященная Александру Витбергу, на проведение которой выделили 5,7 миллиона рублей. Региональное отделение Российского детского фонда получит 2,8 миллиона на благотворительный марафон для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и из малообеспеченных и многодетных семей, а также для пожилых людей и инвалидов.

Поддержку также получили два проекта из Белой Холуницы: творческая лаборатория «Живое железо» и гончарная студия. А АНО «Центр инновационного развития культуры и искусства» запустит детский конкурс рисунков и изготовит интерактивную игру для юных кировчан.