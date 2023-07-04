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НовостиОбщество4 июля 2023 12:41

Девять культурных проектов Кировской области получат президентские гранты

Общая сумма выделенных средств составит почти 14 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На грантовые средства откроют гончарную студию, творческую лабораторию, проведут конкурсы и выставки.

На грантовые средства откроют гончарную студию, творческую лабораторию, проведут конкурсы и выставки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идеи стали победителями второго основного конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив по предоставлению грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Как рассказали в областном правительстве, общая сумма выделенных средств составит более 13,7 миллиона рублей.

Так, в числе победителей оказалась выставка, посвященная Александру Витбергу, на проведение которой выделили 5,7 миллиона рублей. Региональное отделение Российского детского фонда получит 2,8 миллиона на благотворительный марафон для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и из малообеспеченных и многодетных семей, а также для пожилых людей и инвалидов.

Поддержку также получили два проекта из Белой Холуницы: творческая лаборатория «Живое железо» и гончарная студия. А АНО «Центр инновационного развития культуры и искусства» запустит детский конкурс рисунков и изготовит интерактивную игру для юных кировчан.