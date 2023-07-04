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НовостиПроисшествия4 июля 2023 11:59

23-летний парень из Зуевки украл телефон, ограбил магазин и ударил полицейского

За это его отправили в колонию строгого режима на полтора года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодому человеку вынесли приговор за кражу, грабеж и применение насилия в отношении полицейского.

Молодому человеку вынесли приговор за кражу, грабеж и применение насилия в отношении полицейского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевке осудили молодого человека за грабеж, кражу и применение насилия в отношении полицейского. Подробности сообщили в областном Следкоме.

По данным ведомства, 23-летний парень, будучи пьяным, находился в гостях у знакомого. Там он прихватил телефон гостеприимного хозяина и с ним скрылся. После он же обнес магазин - просто положил несколько товаров в рюкзак и сбежал, причем сотрудники точки видели его и пытались остановить. А когда его нашли полицейские и попросили пройти с ними, парень ударил одного из стражей порядка кулаком в лицо и попытался сбежать.

В итоге молодого человека все же удалось задержать. На него завели уголовные дела по нескольким статьям, свою вину он признал. Суд вынес приговор: полтора года колонии строгого режима. Дебошира взяли под стражу после оглашения вердикта.