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НовостиОбщество4 июля 2023 11:11

Кировский «Данар» открыл три точки в Санкт-Петербурге

Вместо привычных «богатырей» и турецких данаров петербуржцам предлагают шаверму
Петр МАКСИМОВ
Фирменные данары продают на Рубинштейна, в Заневском и Парголове

Фирменные данары продают на Рубинштейна, в Заневском и Парголове

Фото: Архив КП

Сеть закусочных-бутербродных «Данар» теперь представлена не только в Кирове и Чепецке, но и в Питере. Внимание на это обратили подписчики телеграм-канала «Тестанем!».

Сейчас в Санкт-Петербурге три точки «Данара» подготовлены к самовывозу продукции клиентами: на Рубинштейна, в Парголове и Заневском (пригородах). Доставка из питерских филиалов пока недоступна.

Примечательно, что в Кирове и Чепецке основную продукцию сети называют словом «данар». А для Питера все-таки выбрали слово «шаверма». Других блюд и позиций в меню пока нет.

Ранее мы писали, что в Кирове откроют кафе известной сети CHICKO. Однако по обновленным данным, для заведения пока не могут подобрать подходящее место.