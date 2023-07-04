Кировский «Данар» открыл три точки в Санкт-Петербурге

Фирменные данары продают на Рубинштейна, в Заневском и Парголове Фото: Архив КП

Сеть закусочных-бутербродных «Данар» теперь представлена не только в Кирове и Чепецке, но и в Питере. Внимание на это обратили подписчики телеграм-канала «Тестанем!».

Сейчас в Санкт-Петербурге три точки «Данара» подготовлены к самовывозу продукции клиентами: на Рубинштейна, в Парголове и Заневском (пригородах). Доставка из питерских филиалов пока недоступна.

Примечательно, что в Кирове и Чепецке основную продукцию сети называют словом «данар». А для Питера все-таки выбрали слово «шаверма». Других блюд и позиций в меню пока нет.

Ранее мы писали, что в Кирове откроют кафе известной сети CHICKO. Однако по обновленным данным, для заведения пока не могут подобрать подходящее место.