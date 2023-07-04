На четверть подорожали квартиры на вторичном рынке Кирова

Средняя квартира на вторичном рынке уже стоит 4,7 миллиона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во втором квартале 2023 года квадратный метр вторичного жилья в Кирове подорожал на 7,2% - в среднем до 86 тысяч рублей. Подсчеты опубликованы порталом «Мир квартир».

В сумме за первое полугодие 2023-го цена квадратного метра «вторички» в нашем городе выросла на 11,4%. Сильнее цены подскочили только в Челябинске, Пензе, Новокузнецке, Магнитогорске и Тольятти.

Однако если посмотреть на цену не квадратного метра, а целой квартиры на вторичном рынке, то Киров - увы - лидер по России: +25,3% за полгода. Второй лидер этого «антирейтинга» - Магнитогорск - отстал от нашего города на несколько процентов.

Сейчас квартира на «вторичке» обходится кировчанам в среднем в 4,7 миллиона рублей.