В 2025 году в Пасегово планируют начать строительство новой школы

В Пасегово планируется строительство школы на 500 мест. Фото: kirovreg.ru

В Кирово-Чепецком районе планируется построить новую школу. Об этом сообщает областное правительство.

Учебное заведение появится в селе Пасегово и будет рассчитано на 500 школьников. Такое же образовательное учреждение планируется возвести в Котельниче. Сейчас решается вопрос о финансировании. Как отметил губернатор Александр Соколов, только строительные работы обойдутся в 700 миллионов рублей. На данный момент есть несколько вариантов.

- Мы прорабатываем разные механизмы. Например, кредит через корпорацию Дом.РФ или вариант, как Нижнем Новгороде, - через концессию. Я думаю, что на следующий год мы такую программу сделаем, - заявил глава региона.

Александр Соколов также отметил, что область будет выходить на строительство шести школ, одна из которых будет в Пасегово. Работы начнутся в 2025 году, «если все получится».