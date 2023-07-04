Кировчан просят помочь в контроле за ремонтом тротуаров

Далеко не все тротуары и лестницы пережили зиму. Фото: Кировское отделение Народного фронта

Народный фронт предлагает кировчанам вместе следить за исполнением обещаний городских властей.

В Кирове уже проверили тротуары, отремонтированные в 2022-м по федеральным программам. Проблем нашли много, особенно на улицах Ленина и Лепсе. Активисты Народного фронта получили ответ администрации Кирова на обращение по выявленным нарушениям. Вот что власти пообещали сделать на городских улицах:

- заменить бортовые камни по Ленина, 93 и 119 до 30 июля;

- отремонтировать лестницу на Ленина / Профсоюзной (2024 год);

- отремонтировать лестницу на улице Дзержинского (2024 год);

- устранить дефекты на тротуаре по всей длине Чапаева (должны были завершить 1 июня);

- добиться от подрядчика исправления дефектов пешеходного участка на Лепсе, 37;

- договориться с РЖД о ремонте в районе ж/д переезда по улице Лепсе.

Часть проблем уже решена, остальные перечислены в списке от Народного фронта. Активисты предлагают присылать им фотографии с комментариями, если вы заметите, что обещание властей выполнено или, наоборот, не исполнено.