Продавать алкоголь в Кировской области вновь предлагают с 10 утра

Время продажи спиртного в регионе увеличили два года назад Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В закон Кировской области, регулирующий торговлю спиртным, предлагают внести изменения. Автор инициативы - депутат Заксобрания региона Михаил Ковязин.

Причина - многочисленные жалобы кировчан на торговлю спиртным, написанные в органы власти и полицию. Депутат рассчитывает, что можно снизить объемы продажи алкоголя и, как следствие, объемы его потребления.

Ковязин предлагает вновь торговать спиртным не с 8, а с 10 часов утра. А по воскресеньям прекращать продажу спиртного на час раньше: не к 23, а к 22 часам.

Напомним, ограничения ослабили в 2021 году. С тех пор торговля в розницу разрешена с 8 до 23 часов. Сделали это, чтобы бороться с контрафактным спиртным и дать больше налоговых поступлений в бюджет.