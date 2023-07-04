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НовостиПроисшествия4 июля 2023 9:23

Кировчанин попался на попытке продажи крупной партии наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Петр МАКСИМОВ
Распространять запрещенные вещества мужчина планировал через интернет. Фото: ФСБ

Распространять запрещенные вещества мужчина планировал через интернет. Фото: ФСБ

В Кирове поймали участника межрегиональной организованной преступной группы.

Местный житель работал с бандой, специализирующейся на сбыте наркотических средств. Мужчина хранил и планировал продать в Кировской области запрещенные синтетические вещества. Точный объем партии не называется. Распространять вещества подозреваемый планировал через интернет.

Кировчанина задержали, наркотики изъяли из незаконного оборота, - сообщают в УФСБ России по Кировской области.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере в составе организованной группы).