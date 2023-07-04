6 июля кировчанам вновь покажут кино под открытым небом

Сеанс начнется в 20.30 часов. Фото: теруправление Ленинского района

В Кирове продолжаются летние кинопоказы. В рамках одного из проектов фильмы демонстрируют на открытых площадках.

Проект «Летний кинотеатр под открытым небом «КиноМиг» приглашает посмотреть семейную комедию. В четверг, 6 июля, в парке Молодежном (Чистые пруды) покажут ленту «Мой папа не подарок» от режиссера «Елок». В главной роли - наш земляк Тимофей Трибунцев.

Показ начнется в 20.30 часов, - сообщают в теруправлении Ленинского района.

Сезон показа фильмов под открытым небом начали несколько недель назад. Площадки периодически меняют, чтобы летние кинопоказы охватили больше городских территорий.