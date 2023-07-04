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НовостиПроисшествия4 июля 2023 8:50

В Сунском районе на двух подростков завели уголовное дело за кражу мотоцикла

Ребята проникли в чужой дом, вывезли из пристройки транспорт и скрылись с ним
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сунском районе подростки угнали мотоцикл. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел в деревне Здерихино Сунского района. Двое несовершеннолетних взломали замок на двери одного из домов и проникли внутрь. В хозпостройках они нашли мотоцикл «ИЖ Юпитер 5», с которым и скрылись. Возвращать его ребята явно не собирались и распорядились им по собственному усмотрению.

Подростков вычислили, после чего возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.