В Кировской области в День семьи, любви и верности планируют пожениться более 160 пар

Летом традиционно заключается больше браков, чем в другие времена года. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 7 по 8 июля, в День семьи, любви и верности, планируют пожениться 166 кировских пар. Об этом сообщает министерство юстиции Кировской области.

Как рассказали в ведомстве, летом количество браков всегда выше, чем в иное время года. Однако текущий рекорд превышает ежедневную статистику вдвое. Для сравнения, в минувшие выходные в регионе зарегистрировали 82 брака.

В областном правительстве добавили, что в минувшем году в День семьи, любви и верности свои отношения узаконила 141 пара, а в 2021 году - 79. В текущем 2023 году в Кирове состоится 86 праздничных регистраций, в Кирово-Чепецке - 16, в Слободском - 7, в Вятских Полянах и Котельниче - по 5.