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НовостиПроисшествия4 июля 2023 7:08

Житель Слободского района подозревается в убийстве собутыльника

Мужчина задержан, его могут заключить под стражу
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Следком возбудил уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слободском районе расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

1 июля в квартире одного из домов поселка Вахруши отдыхала компания. Выпив, двое мужчин поссорились. В какой-то момент 46-летний подозреваемый взял нож и нанес удар в грудь своему 42-летнему собутыльнику. От полученной травмы тот скончался на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, - сообщают в СУ СКР по Кировской области.

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о других проверках, инициированных следователями: в Слободском 9-классник скончался в день пересдачи экзамена, а в Кирове из окна жилого дома выпал 1,5-годовалый ребенок.