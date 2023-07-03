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НовостиОбщество3 июля 2023 15:17

В Кирове установили камеры видеонаблюдения на Спасской

До конца июля в городе появятся 84 единицы оборудования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Камеры установили на Спасской, 18а. Фото: kirovreg.ru

Камеры установили на Спасской, 18а. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается установка камер ситуационного наблюдения. Подробности сообщили в областном правительстве.

На днях камеры появились на Спасской, 18а, перед домом Витберга. Всего до конца июля планируется установить 84 единицы оборудования на 26 площадках Кирова. 14 из них разместят на фасадах домов по Спасской от Карла Маркса до Казанской.

В правительстве добавили, что камеры в разных районах города уже начали работать. Это оборудование, установленное на на площади перед зданием Дома культуры «Россия» в Нововятске, у здания Дворца творчества - Мемориала, у кинотеатра «Колизей», на перекрестках улиц Ленина и Профсоюзной, Милицейской и Свободы, Спасской и Володарского, Ленина и Спасской.