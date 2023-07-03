Сервис «Умный проезд» заработал в Кирово-Чепецком районе

Сервис позволяет оплачивать льготный проезд в общественном транспорте банковской картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кирово-Чепецкий район подключился к сервису «Умный проезд». Подробности сообщили в областном правительстве.

В самом районе и райцентре «Умный проезд» будет доступен на маршрутах № 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 24, 41, 50, 61, 90, 101, 103, 103Э, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 120, 124, 126. Ранее услугу начали предоставлять в городах Киров и Слободской, а также Слободском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Вятскополянском, Куменском, Мурашинском, Немском, Омутнинском, Опаринском, Советском, Сунском, Юрьянском и Яранском районах.

Напомним, что сервис позволяет оплачивать льготный проезд в общественном транспорте с помощью карт «МИР». Для возможности пользоваться им необходимо зарегистрироваться в системе «Умные услуги». Это можно сделать в центрах МФЦ. С собой необходимы паспорт, карту «МИР» и СНИЛС.