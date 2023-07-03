Участок дороги от Вахрушей до Слободского начнут ремонтировать в конце недели

Пока неизвестно, сколько времени займет ремонт участка. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, на минувшей неделе заказчик, ФКУ «Прикамье», провел торги и сейчас готовится выходить на ремонт. Общая протяженность участка, который приведут в порядок, составляет около 15 километров.

Планируется, что работы начнутся в конце текущей недели. Сколько времени они займут, не уточняется.

Отметим, что жалобы на состояние участка трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» от Кирова до Слободского поступали еще весной. Александр Соколов договорился с Упрдор «Прикамье» о его ремонте, а также о выделении средств на ремонт других участков федеральных дорог, проходящих через Кировскую область.

Ранее мы также сообщали, что до 31 августа отремонтируют дорогу «Косино - Соколовка - Мусихи» в Зуевском районе. Подробнее можно узнать здесь.