За полгода квартиры в новостройках Кирова подорожали на 12%

В дальнейшем новостройки продолжат расти в цене, по мнению экспертов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральный портал «МИР КВАРТИР» провел исследование роста цен на квартиры в новостройках. Согласно данным экспертов, в Кирове они подорожали на 12,1%. Стоимость квадратного метра повысилась на 5,6%. Средняя цена квартиры в областном центре сейчас составляет 4 миллиона 220 тысяч 164 рубля, квадратного метра - 88376 рублей.

Самые дорогие квартиры в стране, по данным экспертов, оказались в Сочи - средняя стоимость равна 12,8 миллиона рублей. Самые дешевые - в Магнитогорске, где квартира в новостройке стоит 2,8 миллиона рублей.

По мнению экспертов, в ближайшее время ожидается дальнейшее подорожание новостроек. Однако резкого роста цен не будет, поскольку спрос не поспевает за предложением, и продажи «буксуют» уже сейчас.