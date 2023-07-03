Дорогу «Косино - Соколовка - Мусихи» в Зуевском районе отремонтируют до конца лета

Асфальтирование дороги начнется в июле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевском районе до 31 августа отремонтируют дорогу «Косино - Соколовка - Мусихи». Об этом сообщили в областном правительстве.

Работами занимается подрядчик СУ-43. Работы уже были начаты, однако пришлось проводить перепроектирование: изначально не учли места, где начали пробиваться родники. Сейчас ремонт возобновлен, на объекте каждый день работают порядка 20 человек и 20 единиц техники.

Общая протяженность участка, который необходимо привести в порядок - девять километров. В июле начнется асфальтирование, благоустройство и создание тротуаров - в августе. До конца лета дорогу отремонтируют.