В Кирове временно отключили фонтан на Театральной площади

Ночью специалисты начнут заполнение чаши. Фото: киров.рф

В Кирове на Театральной площади фонтан отключили на техобслуживание. Подробности сообщили в горадминистрации.

Оборудование отключили 3 июля. Подрядчик проводит очистку форсунок, сливных выпусков и водозаборных решеток от грязи и солевых отложений. Этим же вечером работы планируется завершить.

Как добавили в теруправлении Октябрьского района, ночью специалисты приступят к заполнению чаши фонтана. Вероятнее всего, его вновь включат 4 июля.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове подрядчики устраняют последствия ливня, прошедшего на выходных.