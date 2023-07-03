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НовостиОбщество3 июля 2023 12:12

В Кирове временно отключили фонтан на Театральной площади

Подрядчик проводит техобслуживание оборудования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ночью специалисты начнут заполнение чаши. Фото: киров.рф

Ночью специалисты начнут заполнение чаши. Фото: киров.рф

В Кирове на Театральной площади фонтан отключили на техобслуживание. Подробности сообщили в горадминистрации.

Оборудование отключили 3 июля. Подрядчик проводит очистку форсунок, сливных выпусков и водозаборных решеток от грязи и солевых отложений. Этим же вечером работы планируется завершить.

Как добавили в теруправлении Октябрьского района, ночью специалисты приступят к заполнению чаши фонтана. Вероятнее всего, его вновь включат 4 июля.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове подрядчики устраняют последствия ливня, прошедшего на выходных.