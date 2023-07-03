В Пижанском районе в аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Травмы получили оба водителя, а также два пассажира обеих машин. Фото: ГИБДД Кировской области

В Пижанском районе в ДТП пострадали четыре человека. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 июля в 10.40. На 74 км автодороги «Киров - Советск - Яранск» столкнулись «Сузуки» и БИД. В результате пострадали четыре человека: оба водителя, 64-летняя пассажирка БИД и 11-летняя девочка, находившаяся в «Сузуки». Степень тяжести травм не уточняется.

Всего за три дня на дорогах Кировской области произошло 14 аварий. В них пострадал 21 человек, погибли трое.