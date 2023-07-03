В Кирове подрядчики устраняют последствия ливня

Работы ведутся в усиленном режиме. Фото: киров.рф

Как рассказали в горадминистрации, из-за большого количества осадков низкие участки некоторых улиц временно подтопило водой. Сейчас специалисты проводят уборку намывов и чистку коммуникаций. За последние сутки с улиц города вывезли 120 тонн смета. Работы ведутся в усиленном режиме.

Наибольшие сложности во время ливня возникли у перекрестка улиц Ленина и Спасской, где у ливневого коллектора частично разрушилась стенка колодца. Сейчас рабочие прочищают его, чтобы избежать переполнения водой. На текущей неделе возможно восстановление старой кирпичной кладки для исключения дальнейших провалов.