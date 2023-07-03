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НовостиОбщество3 июля 2023 10:08

Второй этап ликвидации борщевика начали в Кирове

Опасное растение косят в разных районах города
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Борщевик уничтожат на 264 гектарах земли. Фото: киров.рф

Борщевик уничтожат на 264 гектарах земли. Фото: киров.рф

Борщевик Сосновского убирают с кольцевой развязки при выезде на Советский тракт. Об этом рассказали на еженедельной планерке в правительстве Кировской области.

Во всех районах города подрядчики приступили ко второму этапу ликвидации опасного растения. Сейчас борщевик косят. Ранее бригады сочетали гербицидную и механическую обработку территорий от растения, - уточняют в администрации Кирова.

Всего на работы в городе выделили 6 миллионов рублей. Обработать планируют 254 гектара земли. Плюсом теруправления добиваются ликвидации борщевика на землях кировчан-собственников. 35 частных территорий уже привели в порядок.