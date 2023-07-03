Более 14 миллионов вложат в пищеблок школы в Сосновке, теплый переход и благоустройство

Здание и пищеблок ремонтируют, плюсом строят теплый переход из столовой. Фото: kirovreg.ru

На обновление общеобразовательной школы в Сосновке (Вятскополянский район) потратят более 14 миллионов рублей.

До 28 июля поставят холодильное и техническое оборудование пищеблока за 708 тысяч рублей. Около 2,3 миллиона рублей выделили школе на благоустройство территории, в частности, на укладку тротуарной плитки. Эти работы завершат к 15 августа.

А до 10 августа подрядчик за 5,8 миллиона рублей построит теплый переход из столовой в учебный корпус. Еще 5,9 миллиона рублей учреждению выделили на ремонт столовой, чуть более миллиона - на замену окон.

- Давайте договоримся, что если есть экономия муниципальных средств, мы не забираем их у муниципалитета, а направляем на дополнительные работы. Это очень важный стимул, - сказал на планерке губернатор Соколов.