В Кирове не нашли превышений ПДК при проверке воздуха

Эколаборатория выехала на дежурство 2 июля. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжают следить за качеством воздуха. Областное Минприроды отчиталось об очередном выезде мобильной эколаборатории.

Специалисты вышли на дежурство 2 июля. Комплекс проехал по улицам Краснополянской, Энтузиастов, Капитана Дорофеева, проспекту Строителей, а также по ЖК «Метроград». Как сообщает ведомство, замеры провели в ЖК «Знак» на Капитана Дорофеева, 3, где ощущался «более сильный неприятный запах». Однако по итогам исследований превышений ПДК не обнаружили.

Минприроды Кировской области сообщает: при возникновении неприятных запахов на улицах города можно обратиться:

- в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 76-00-00;

- территориальное Управление Роспотребнадзора (Киров, ул. Красноармейская, 45) по телефону +7 (8332) 40-67-10 и электронной почте: rpn@43.rospotrebnadzor.ru).