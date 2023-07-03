В Белой Холунице в пожаре погибла 54-летняя женщина

Спасатели обнаружили тело женщины на месте пожара.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Белой Холунице пожар унес жизнь женщины. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.
Происшествие случилось 1 июля в 02.48. Огонь вспыхнул в частном жилом доме по улице Горбачева. В результате сгорели пристрой и крыша дома. Пламя также повредило стены и потолочное перекрытие.
На месте пожара спасатели обнаружили тело 54-летней женщины, хозяйки дома. Предположительно, она скончалась от отравления продуктами горения. Пожар разгорелся, по предварительным данным, из-за неосторожности при курении.
Областной Следком начал проверку по факту гибели женщины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.