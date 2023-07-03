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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:36

В Белой Холунице в пожаре погибла 54-летняя женщина

Предположительно, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Спасатели обнаружили тело женщины на месте пожара.

Спасатели обнаружили тело женщины на месте пожара.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белой Холунице пожар унес жизнь женщины. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.

Происшествие случилось 1 июля в 02.48. Огонь вспыхнул в частном жилом доме по улице Горбачева. В результате сгорели пристрой и крыша дома. Пламя также повредило стены и потолочное перекрытие.

На месте пожара спасатели обнаружили тело 54-летней женщины, хозяйки дома. Предположительно, она скончалась от отравления продуктами горения. Пожар разгорелся, по предварительным данным, из-за неосторожности при курении.

Областной Следком начал проверку по факту гибели женщины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.