В Белой Холунице в пожаре погибла 54-летняя женщина

Спасатели обнаружили тело женщины на месте пожара. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белой Холунице пожар унес жизнь женщины. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.

Происшествие случилось 1 июля в 02.48. Огонь вспыхнул в частном жилом доме по улице Горбачева. В результате сгорели пристрой и крыша дома. Пламя также повредило стены и потолочное перекрытие.

На месте пожара спасатели обнаружили тело 54-летней женщины, хозяйки дома. Предположительно, она скончалась от отравления продуктами горения. Пожар разгорелся, по предварительным данным, из-за неосторожности при курении.

Областной Следком начал проверку по факту гибели женщины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.