Указатель появится на улице Московской при въезде к объекту. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

В Кирове активисты установят указатель к арке Вятского кремля. Надпись появится на улице Московской при въезде к объекту. Об этом рассказали в паблике «Том Сойер Фест на Вятке».

Уточняется, что указатель уже изготовлен. Его приобрели на собранные горожанами средства. Оставшиеся деньги активисты планируют направить на изготовление информационного стенда об Архиерейском подворье и самой арке.

Напомним, что в Кирове начались работы по восстановлению арки Вятского кремля. Завершить их планируют в течение лета.