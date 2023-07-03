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НовостиОбщество3 июля 2023 6:39

В Кирове до 7 июля ограничат движение по улице Дзержинского

Такие меры связаны с проведением реконструкции теплосетей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Водителей просят быть внимательными при проезде участка. Фото: киров.рф

Водителей просят быть внимательными при проезде участка. Фото: киров.рф

В Кирове временно ограничат движение по улице Дзержинского. Об этом сообщили в городской администрации.

Такие меры связаны с проведением реконструкции теплосетей. Ограничение будет действовать в районе дома № 62. Работы продлятся до 7 июля. Водителей просят быть внимательными при проезде участка.

Напомним, что в Кирове на несколько месяцев изменят схему движения на четырех участках улиц. Это связано также с реконструкцией теплосетей.