Объявлен тренерский состав кировского ФК «Динамо»

Кировчан будут тренировать Булатов, Оленев, Бабушкин и Коваленко. Фото: t.me/fc_dinamo_kirov

Кировский футбольный клуб «Динамо» огласил состав тренерского штаба. В него вошли четыре специалиста.

Виктор Булатов - главный тренер кировского «Динамо». Помощники Булатова - Константин Оленев и Владимир Бабушкин. Тренер по вратарям - Андрей Коваленко. Данные опубликованы в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Динамо» определили в дивизион Б Второй лиги. Ранее Российский футбольный союз выдал клубу лицензию на участие в ФНЛ-2.

Кроме того, известно, что домашние матчи кировчан будут проходить на стадионе ВятСШОР.