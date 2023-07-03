Особенно страдают ветераны: участились случаи поломки бытовой техники вместо ремонта

По виду эти объявления - нарезанные листочки в клетку. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

В почтовых ящиках кировчан уже несколько дней появляются «самодельные» объявления. Это бумажки с рекламой ремонтных услуг.

- Пишут, что оказывают качественные услуги по ремонту бытовой техники, живут рядом, соседи, ремонтируют «как для себя», - предупредил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. - Неважно, кто подписан - Николай, Роман, Виктор, Юрий, Анатолий - меняют только имена и телефоны. Уже несколько сообщений получил: после оказанной услуги техника не работает, никакое гарантийное обслуживание не проводится. Предупреждаю всех горожан, чтобы пользовались услугами специализированных предприятий, а не откликались на такие бумажки.

По виду эти объявления - нарезанные листочки в клетку. По словам Симакова, чаще всего от такого ремонта страдают ветераны и пенсионеры. Сити-менеджер призывает сообщить своим близким, чтобы не попадались на удочку.

Ранее в Кирове аналогично распространяли «странные» объявления о выкупе жилья.