На Лобановском кладбище Кирова отремонтируют памятник архитектору Чарушину

Даты работ не уточняются. Фото: www.vyatkawalks.ru

В субботу, 1 июля, в Кирове прошел Чарушинский фестиваль. Акцию посвятили именитому архитектору Ивану Чарушину.

Организаторы объявили о начале кампании по сбору средств на ремонт дома Ивана Аполлоновича (улица Пятницкая, 15). Здание находится в плачевном состоянии, но до сих пор не реставрируется.

Организаторам фестиваля удалось собрать 1 320 рублей.

- Конечно, мы не надеялись на какие-то баснословные суммы, - поделились в сообществе КРИНа ВКонтакте. - Цель была другая - привлечение внимания к проблеме усадьбы Чарушина и состояния объектов культурного наследия нашего города в целом.

Собранные деньги пойдут софинансированием на ремонт памятника архитектору, расположенному на Лобановском кладбище.