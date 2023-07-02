Еще 2,5 тысячи кировчан отказались от «черных» зарплат и «теневой» занятости

Риск получения зарплат «в конверте» высок в общепите, гостиничном бизнесе и розничной торговле Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области минимизируют факты «теневой» занятости граждан. Во всех муниципалитетах работают комиссии по легализации зарплаты и трудовых отношений, - сообщают в правительстве Кировской области.

С начала года удалось легализовать трудовую деятельность 2 500 жителей региона. Однако проблема «теневой» занятости не теряет актуальности. Риск получения зарплат «в конверте» высок в общепите, гостиничном бизнесе и розничной торговле.

Если вы считаете, что ваши трудовые права нарушены - обратитесь в прокуратуру или Гострудинспекцию.