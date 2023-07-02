552 ребенка отдохнули в санаториях Кировской области

Отдыхающих ждет оздоровительная и развлекательная программа. Фото: правительство Кировской области

Санатории «Митино», «Солнечный» и «Лесная сказка» присоединились к летней оздоровительной кампании 2023 года.

За первую смену в них отдохнули 552 ребенка из Кирова и районов Кировской области - в 5 раз больше, чем за первую смену-2022. В программу для детей включили оздоровительные процедуры и активный досуг. Путевки дают за счет областного бюджета. Направляют детей в санатории врачи-педиатры поликлиник по месту жительства.

Всего за сезон в санаториях отдохнут 1 555 детей. Это ребята с заболеваниями органов дыхания, нервной системы, кожи, а также с патологиями. Все программы оздоровления индивидуальные.