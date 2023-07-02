Стало известно, где в Кирове 3 июля не будет света

Причина отключений - ремонт оборудования подстанций Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 3 июля, в Кирове будут планово отключать электричество. Графиком поделилась «Горэлектросеть»:

- с 8 утра света не будет в СДТ «Искожевец-4» (Захарищевы); на ул. Лепсе, 5, 6; ул. Сурикова, 19; ул. Спасской, 41а; ул. Московской, 140/1, 140/2, 140/3, 146, 150, 152. В Нововятске свет отключат на ул. Молодой Гвардии, 7, 9, 10, 11, 12, 14, а также в СДТ «Березка-2» и «Ветеран-2».

- в 9 часов электричество отключат в Коминтерне: на ул. Кедровой, 1, 1а, 3, 5, 9, 9а, 11; ул. 8 марта, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; ул. Боровой, 22. Электричества также не будет в Березниковском переулке, 38а, 38а/1.

- с 10 часов свет отключат на ул. Карла Маркса, 31;

- с 12 часов света не будет на ул. Московской, 28;

- в 13 часов электричество выключат на ул. Северное кольцо, 56.

Причина отключений - плановый и капитальный ремонт оборудования подстанций.