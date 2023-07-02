Задержан кировчанин, распыливший слезоточивый газ в кафе

Участников драки передали в отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях около 03.30 часов поступил сигнал «тревога» из кафе на улице Свободы в Кирове. Росгвардейцы выехали на место ЧП.

Как выяснилось, в заведении поссорились посетители. Конфликт перерос в драку, а в какой-то момент 30-летний местный житель достал баллончик и распылил слезоточивый газ на троих оппонентов. Находиться в помещении из-за газа было невозможно: кафе временно закрылось, посетители вышли.

На место также прибыла бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшим, а участников драки передали в отдел полиции для разбирательства.

Ранее кировские росгвардейцы задержали водителя-лихача, от которого пахло алкоголем.