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НовостиПроисшествия2 июля 2023 9:46

Задержан кировчанин, распыливший слезоточивый газ в кафе

Мужчина поссорился с тремя другими посетителями
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Участников драки передали в отдел полиции

Участников драки передали в отдел полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях около 03.30 часов поступил сигнал «тревога» из кафе на улице Свободы в Кирове. Росгвардейцы выехали на место ЧП.

Как выяснилось, в заведении поссорились посетители. Конфликт перерос в драку, а в какой-то момент 30-летний местный житель достал баллончик и распылил слезоточивый газ на троих оппонентов. Находиться в помещении из-за газа было невозможно: кафе временно закрылось, посетители вышли.

На место также прибыла бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшим, а участников драки передали в отдел полиции для разбирательства.

Ранее кировские росгвардейцы задержали водителя-лихача, от которого пахло алкоголем.