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НовостиПроисшествия2 июля 2023 10:40

Семье девочки, попавшей под поезд в Кировской области, выплатят 80 тысяч рублей

ЧП случилось на перегоне Лянгасово - Поздино
Петр МАКСИМОВ
Деньги взыщут с РЖД и страховой компании

Деньги взыщут с РЖД и страховой компании

Фото: Даниил ОПАРИН

Суд удовлетворил требования правоохранительных органов о компенсации подростку.

В 2022 году девочка, находясь на ж/д путях перегона Лянгасово - Поздино (Горьковская железная дорога), не услышала приближения грузового поезда. Произошло столкновение, девочка получила травмы и ушибы. В таком случае ОАО РЖД по закону обязано возместить вред и выплатить моральную компенсацию.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, требования, изложенные в иске, удовлетворены: с РЖД и страховой компании взыщут 80 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Прокуратура также проконтролирует исполнение решения суда.