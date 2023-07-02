В Уржуме строят дом для переселенцев

Новостройка рассчитана на 33 квартиры. Фото: прокуратура Кировской области

В 2023 году в Уржуме начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья.

Сейчас работы идут по графикам, укладываются в сроки. Ход строительства на днях проверили представители прокуратуры Уржумского района.

Новостройка будет рассчитана на 33 квартиры. Их передадут гражданам в рамках расселения аварийных домов по программе 2019-2025 годов.

Ранее власти сообщали, что все дома, которые успели признать ветхими до 2017 года, будут расселены в нынешнем году. Сейчас жилье переселенцам дают по разным механизмам, в том числе используя договоры долевого участия.